سیالکوٹ: ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کیلئے سکیورٹی میٹنگ
پولنگ بوتھ کی حدود میں ووٹر ممبران کے علاوہ دیگر افراد کے داخلے پر مکمل پابندی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے چیئرمین الیکشن بورڈ خالد حسین قریشی کی زیر صدارت میٹنگ بار لائبریری میں منعقد ہوئی۔میٹنگ میں صدر عرفان اﷲ وڑائچ، سیکرٹری چودھری محمد افضال اسلم، کرامت علی، انچارج سیکیورٹی برانچ حافظ محمد سعید، ایس ایچ اوز میاں عبد الرزاق، الطاف اسحاق، اعجاز ساہی، محمد سیف سمیت دیگر افسرموجود تھے ۔میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پولنگ بوتھ کی حدود میں ووٹر ممبران کے علاوہ دیگر افراد کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ احاطہ ضلع کچہری میں اسلحہ کی نمائش یا فائرنگ کی صورت میں پولیس گرفتاری کرے گی اور مقدمات درج کرے گی۔