گجرات:یونیورسٹی بس کے ڈرائیور پر تشدد ، 3 کار سوار گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات:یونیورسٹی بس کے ڈرائیور پر تشدد ، 3 کار سوار گرفتار

گجرات (نامہ نگار )طالبات کو لے جانے والی یونیورسٹی گاڑی سے تصادم اور ڈرائیور پر تشدد کا واقعہ، تین ملزم گرفتار کر لئے گئے ۔

تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی آف گجرات کی گاڑی جسے نوید احمد چلا رہا تھا، طالبات کو یونیورسٹی آف گجرات سے وزیرآباد لے کر جا رہی تھی ، چناب لا کالج کے قریب کار نمبر BFD-933 نے راستہ نہ ہونے کے باوجود زبردستی گزرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔حادثہ کے بعد کار سوار افراد اترے اور ڈرائیور کو اتار کر زود کوب کیا،اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی، صورتحال کو کنٹرول کیا، کار کو قبضہ میں لے لیا اور تین ملزموں کو حراست میں لے لیا۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ۔

مزید پڑہیئے

شہراولیاء آرائشی منصوبہ نگانہ چوک یادگار کی تعمیر مکمل

ملتان:جزوی لاک ڈائون، تاجروں کو الٹی میٹم

مظفر گڑھ،ایران امریکہ جنگ بندی پر اظہارِ تشکر ریلی کا انعقاد

تمام مقدمات کی تفتیش میرٹ‘ شفافیت کیساتھ کرنیکی ہدایت

لودھراں ‘3لاکھ89ہزار 675بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف

خانیوال انتظامیہ نے انسداد پولیو مہم کے انتظامات مکمل کرلئے

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن