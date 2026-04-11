صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گکھڑ منڈی:بس کی زد میں آ کر اے ایس آ ئی جاں بحق

  • گوجرانوالہ
گکھڑ منڈی:بس کی زد میں آ کر اے ایس آ ئی جاں بحق

50 سالہ سلیم جاوید تھانہ علی پور چٹھہ تعینات ، گھر سے بازار جاتے حادثے کا شکار

گکھڑ منڈی ، علی پور چٹھہ،وزیرآباد (،نامہ نگار ، تحصیل رپورٹر ،ڈسٹرکٹ رپورٹر )تیز رفتار بس کی زد میں آ کر پنجاب پولیس کا اے ایس آئی جاں بحق ہو گیا،50 سالہ سلیم جاوید تھانہ علی پور چٹھہ میں تعینات تھا ۔وزیرآباد کے علاقہ گکھڑمنڈی محلہ پیر عبداللہ شاہ کا رہائشی 50 سالہ پولیس ملازم اے ایس آئی سلیم جاوید چغتائی اپنی رہائش گاہ سے گکھڑ منڈی بازار جا رہا تھا، جی ٹی روڈ کراس کرتے ہوے اے ایس آئی سلیم جاوید راجن پور سے آنے والی تیز رفتار بس کی زد میں آ گیا اور ہسپتال منتقل کرنے کے دوران جاں بحق ہو گیا، اے ایس آئی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا ،نیشنل موٹر وے اینڈ ہائی وے پولیس کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے ، پولیس تھانہ گکھڑ نے ڈرائیورکو گرفتار کرکے بس کو تحویل میں لے لیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سی ٹی ڈی کو جدید آلات سے لیس کرنا ناگزیر، آئی جی

بلدیہ عظمیٰ اجلاس،جماعت اسلامی،پی پی ارکان گتھم گتھا

چینی قونصل جنرل کی انڈس اسپتال کی خدمات پر تعریف

کمیونٹی پولیسنگ کے پہلے جدید کنٹرول روم کا افتتاح

گوجرانوالہ کے صنعتکاروں کو صنعتیں لگانے کی پیشکش

آئین کا تحفظ ہر پاکستانی کا قومی فریضہ ،کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا،گورنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن