  • گوجرانوالہ
ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ناقص صفائی پر اظہار برہمی

صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ترجیح ، غفلت برداشت نہیں ہوگی:عبدالرزاق ڈوگر

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)نئے منیجنگ ڈائریکٹر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبدالرزاق ڈوگر نے موڑ ایمن آباد، یونین کونسل ڈھلانوالی کا اچانک دورہ کیا اور علاقے میں صفائی کی ناقص صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے موقع پر موجود کنٹریکٹر اور جی ڈبلیو ایم سی کے مانیٹرنگ سٹاف کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے فوری بہتری کے اقدامات کی ہدایات جاری کیں۔دورے کے دوران ایم ڈی نے مقامی شہریوں سے ملاقات کی اور صفائی کے معیار کے حوالے سے فیڈبیک لیا ۔ شہریوں نے موجودہ صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا جس پر ایم ڈی نے یقین دہانی کرائی کہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائیگا ، شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

ملتان

شہراولیاء آرائشی منصوبہ نگانہ چوک یادگار کی تعمیر مکمل

ملتان:جزوی لاک ڈائون، تاجروں کو الٹی میٹم

مظفر گڑھ،ایران امریکہ جنگ بندی پر اظہارِ تشکر ریلی کا انعقاد

تمام مقدمات کی تفتیش میرٹ‘ شفافیت کیساتھ کرنیکی ہدایت

لودھراں ‘3لاکھ89ہزار 675بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف

خانیوال انتظامیہ نے انسداد پولیو مہم کے انتظامات مکمل کرلئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن