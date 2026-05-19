صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رام پیاری محل کی تزئین و آرائش مکمل ،عوام کیلئے اوپن

  • گوجرانوالہ
رام پیاری محل کی تزئین و آرائش مکمل ،عوام کیلئے اوپن

تاریخی ورثے کی بحالی اور فروغ کیلئے مزید اقدامات کئے جائیں گے :ضلعی انتظامیہ

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)انٹرنیشنل میوزیم ڈے (18مئی) کے موقع پر تاریخی رام پیاری محل کی تزئین و آرائش مکمل ہونے کے بعد عوام کیلئے کھول دیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹہ، اے ڈی سی آر گجرات وقاص صفدر، اے سی عبدالقدیر زرکون، سابق ڈائریکٹر آرکیالوجی ملک مقصود اور گجرات ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے مبین الرحمن موجود تھے ۔رام پیاری محل میں میوزیم کی پینٹنگ، ٹائل ورک اور گیلری کی تزئین و آرائش مکمل کی گئی جبکہ مزید اضافی سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں۔ مقررین نے کہا کہ یہ اقدام گجرات کے تاریخی ورثے کو اجاگر کرنے اور عوام کو اپنی ثقافت سے قریب کرنے کیلئے نہایت اہم ہے ۔ضلعی انتظامیہ اور گجرات ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تاریخی ورثے کی بحالی اور فروغ کیلئے مزید اقدامات کئے جائیں گے تاکہ گجرات کو سیاحت اور ثقافتی اعتبار سے نمایاں مقام دلایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

معرکہ حق میں قوم اپنی عسکری قیادت کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ، گورنرسندھ

بجٹ میں عوامی فلاحی منصوبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ

وزیر اوقاف کی سعودی قونصل جنرل سے ملاقات

بھارت کی اشتعال انگیزی امن کیلئے خطرہ ، ڈاکٹر عشرت العباد

وزیراعلیٰ ہاؤس کمپلین سیل عوامی خدمت کی شاندار مثال، بیرسٹر ارسلان

تاجروں پر تشدد اور تضحیک آمیز رویہ قابلِ مذمت ،آفاق احمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس