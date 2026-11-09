صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب کے ڈرائیور کو قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی

  • گوجرانوالہ
ستھرا پنجاب کے ڈرائیور کو قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی

نہر سے لاش برآمد کر کے ہسپتال منتقل کر دی، ملزمان کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا

حافظ آباد (نمائندہ دنیا)حافظ آباد میں ستھرا پنجاب پروگرام کے ڈرائیور کو مبینہ طور پر اغوا کے بعد قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی گئی۔ پولیس نے پنج پُلا کے قریب نہر سے لاش برآمد کر کے ہسپتال منتقل کر دی، جبکہ ملزمان کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا۔ مقتول کے ورثاء اور ستھرا پنجاب کے ورکرز نے احتجاجاً سرگودھا روڈ پر ٹریفک جام کیے رکھا، بعد ازاں ڈی ایس پی کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کا ڈرائیور زاہد اقبال 4 نومبر کو گھر سے ڈیوٹی دینے کے لیے گیا لیکن واپس نہ آیا، جس پر زاہد اقبال کے بیٹے نے تھانہ سٹی پولیس میں ایف آئی آر درج کراتے ہوئے شبہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے والد کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا ہے ۔گزشتہ روز حافظ آباد کے علاقہ پنج پُلا کے قریب نہر سے زاہد اقبال کی تشدد زدہ لاش پائی گئی۔ پولیس نے لاش کو برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔دوسری جانب ورثاء اور ستھراپنجاب کے ورکرز نے سرگودھا روڈ پرڈرائیور کے ظالمانہ قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے روڈ کو بھی بلاک کیا۔ جس پر ڈی ایس پی نواز ورک نے موقع پر پولیس کے ہمراہ مظاہرین کو ملزمان کی گرفتاری کے یقین دہانی کروائی تو وہ پرامن طور پر منتشر ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا مارگلہ ایونیو،سنگجانی انٹر چینج کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ

3روزہ ٹورازم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول اختتام پذیر

کنٹونمنٹ بورڈ کی 3روزہ فوڈ سیفٹی،آگاہی مہم اختتام پذیر

ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کی صفائی مہم جاری

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

نوجوان اقبال کے کردار کو اپناتے ہوئے بلند نظری کو شعار بنائیں، شبیر میثمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر