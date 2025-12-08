اوپن یونیورسٹی پنجاب چیپٹر کا کانووکیشن، 480 طلبہ کو ڈگریاں عطا
اعلیٰ کارکردگی پر 90طلبا و طالبات کو گولڈ، سلور اور برونز میڈلز دئیے گئے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پنجاب چیپٹر کا کانوکیشن 2025گزشتہ روز لاہور کے ایوان اقبال کمپلیکس میں منعقد ہوا جس میں 480طلبا و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 90طلبا و طالبات کو گولڈ میڈلز، سلور میڈلز اور برونز میڈلز دئیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وی سی ڈاکٹر ناصر محمود نے کہا کہ پنجاب میں اس سال طلبہ کی تعداد 5لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جن میں 2لاکھ 80ہزار طالبات ہیں جو یونیورسٹی کی خواتین کی تعلیم کے فروغ کی ایک روشن مثال ہے۔ صوبہ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ 10ہزار مستحق طلبہ کی مکمل فیس معاف کی گئی، یونیورسٹی لائف لونگ لرننگ سینٹر کے تحت ٹیکنالوجی اور ہنر پر مبنی مختصر مدت کے کورسز کے ذریعے طلبہ کو عملی مہارتوں سے آراستہ کر رہی ہے۔