صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی، ایس ایس پی کی کھلی کچہری

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی، ایس ایس پی کی کھلی کچہری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق اورایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد علی رضا نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے۔

انہوں نے افسران کو شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کیلئے ’’آئی جی پی شکایت سیل1715-‘‘ پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کروا سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کیلئے پرعزم ہے۔ اسلام آباد کا کوئی بھی شہری ان کھلی کچہریوں میں کھل کر اپنے مسائل بیان کرسکتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والا گرفتار

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

شادی شدہ خاتون اغوا ، زیادتی

جھوٹی کال کرنے والا شہری پکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر