ڈی آئی جی، ایس ایس پی کی کھلی کچہری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق اورایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد علی رضا نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے۔
انہوں نے افسران کو شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کیلئے ’’آئی جی پی شکایت سیل1715-‘‘ پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کروا سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کیلئے پرعزم ہے۔ اسلام آباد کا کوئی بھی شہری ان کھلی کچہریوں میں کھل کر اپنے مسائل بیان کرسکتا ہے۔