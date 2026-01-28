صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کو بیوروکریسی کا غلام بنا دیا گیا،نصراللہ رندھاوا

  • اسلام آباد
اسلام آباد کو بیوروکریسی کا غلام بنا دیا گیا،نصراللہ رندھاوا

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصراللہ رندھاوا نے کہاہے کہ اسلام آباد کو بیوروکریسی کا غلام بنا دیا گیا ہے۔

 بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس میں وفاق اور الیکشن کمیشن نے اپنا جواب جمع کرانا تھا، مگر جج کے چھٹی کی وجہ سے کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی یہ کیس فوری نوعیت کا تھا، عوام کوآج کی سماعت سے بڑی توقعات تھیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہاکہ اسلام آباد کے سارے مسائل کی جڑ بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا ہے، اسلام آباد کو طویل عرصے سے جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے، پانچ سال سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، چار بار بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر کے انہیں ملتوی کیا گیا، غیر جماعتی انتخابات کا مقصد منتخب نمائندوں کی منڈی لگانا ہے، اسلام آباد ہائیکورٹ بھی الیکشن کمیشن کو حکم دے کہ طے شدہ شیڈول کے مطابق الیکشن کرائے، 15فروری کے الیکشن کیلئے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر