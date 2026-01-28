صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹیز کی کارروائی، 3 ہزار لٹر جعلی دودھ تلف

  • اسلام آباد
فوڈ اتھارٹیز کی کارروائی، 3 ہزار لٹر جعلی دودھ تلف

پنجاب اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹیز کی پنڈوریاں میں مشترکہ کارروائی ،یونٹ سیل

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پنجاب اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹیز نے مشترکہ اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے وفاقی دارالحکومت کے نواحی علاقے پنڈوریاں میں جعلی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی۔ کارروائی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ریکی، ویجیلینس اور خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملاوٹ مافیا کا یہ منظم گروہ پہلے پنجاب کے مختلف علاقوں میں سرگرم تھا تاہم پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مسلسل اور تابڑ توڑ کارروائیوں کے باعث یہ عناصر پنجاب چھوڑ کر اسلام آباد منتقل ہو گئے تھے۔

چھاپے کے دوران فیکٹری سے 3ہزار لٹر جعلی تیار شدہ دودھ اور خشک پاوڈر برآمد ہوا جسے موقع پر ہی تلف، یونٹ سیل کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق جعلی دودھ کی تیاری میں مضر صحت کیمیکلز اور پائوڈر استعمال کیا جا رہا تھا جو انسانی صحت کیلئے نہایت خطرناک ہے۔ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اس سے قبل خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کو بھی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیوں میں تکنیکی اور انٹیلی جنس معاونت فراہم کی جاچکی ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والا گرفتار

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

شادی شدہ خاتون اغوا ، زیادتی

جھوٹی کال کرنے والا شہری پکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر