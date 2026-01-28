صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال : نرسنگ آفیسر کی گریڈ 19میں ترقی

  • لاہور
جنرل ہسپتال : نرسنگ آفیسر کی گریڈ 19میں ترقی

لاہور (سٹاف رپورٹر)نرسنگ کے شعبے میں انتظامی امور اور درس و تدریس کا وسیع تجربہ رکھنے والی نرسنگ آفیسر مسز ثمینہ کوثر کو گریڈ 19 میں ترقی دے کر پرنسپل کالج آف نرسنگ، امیرالدین میڈیکل کالج / لاہور جنرل ہسپتال تعینات کر دیا گیا، انہوں نے اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھال کر ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دی ہیں۔

نرسنگ کے شعبے میں انتظامی امور اور درس و تدریس کا وسیع تجربہ رکھنے والی نرسنگ آفیسر مسز ثمینہ کوثر کو گریڈ 19 میں ترقی دے کر پرنسپل کالج آف نرسنگ، امیرالدین میڈیکل کالج / لاہور جنرل ہسپتال تعینات کر دیا گیا، انہوں نے اپنے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھال کر ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر