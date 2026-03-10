صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ، 57مشکوک افرادگرفتار

  • اسلام آباد
1,005افراد،512گھرانوں،44دکانوں،72ہو ٹلز،372گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں سرچ اور کومنگ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس ضمن میں ایس ایس پی آ پر یشنز کی نگرانی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشنز کیے گئے ۔سرچ آپریشن کے دوران1,005افراد،512 گھرانوں،44دکانوں،72ہو ٹلز،372موٹر سائیکلز اور135گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ57 مشکوک افراد،37 موٹر سائیکلز اورایک گا ڑی کوجانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ دوران سر چ آپریشن دو مشکوک افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے دو عدد خنجربھی برآمد کئے گئے جبکہ کر ایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا ۔

 

