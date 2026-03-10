صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،4اشتہاریوں سمیت 24جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
مارگلہ، سمبل، ترنول، نون، شمس کالونی، کھنہ، کورال، سہالہ، ہمک میں کارروائیاں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث چار اشتہاریوں سمیت24 جرائم پیشہ افراد کو گر فتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات،اسلحہ معہ ایمونیشن اور خنجربرآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلے میں مارگلہ، سمبل، ترنول، نون، شمس کالونی، کھنہ، کورال، سہالہ، ہمک، بہارہ کہو اور تھانہ شہزاد ٹاون پولیس نے 20 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2,830گر ام چرس، 119گرام آئس، 120لیٹر شراب، مختلف بو ر کے 10 عددپستول معہ ایمونیشن اور دو خنجر برآمد کرلئے ۔ 

 

