صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام کیخلاف صہیونی و سامراجی سازشوں کو ناکام بنائیں گے ، ساجد نقوی

  • اسلام آباد
اسلام کیخلاف صہیونی و سامراجی سازشوں کو ناکام بنائیں گے ، ساجد نقوی

اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے )قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے مجلس خبرگان کے فیصلے پر اپنے پیغام میں کہا کہ۔۔۔

 رہبر شہید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ایرانی قوم کے ساتھ امہ کو متحد کرنے کا عظیم فریضہ انجام دیا، انقلاب اسلامی ایران کے نظام کو جڑوں تک محفوظ بنایا جواتنا توانا ہے کہ اغیار کی مسلسل سازشوں اورحملوں کے باوجود وہ اپنے کامیابی کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے ۔ عالمی امور پر دسترس رکھنے والے رہبر شہید کے فرزند،اسلام کی تواناآواز ثابت ہونگے اور اسلامی نظام کو مزید مضبوط بناکر اسلام کیخلاف صہیونی و سامراجی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

609ملین روپے کی لاگت سے جناح برج کی بہتری اور بحالی کامنصوبہ مکمل

آوارہ کتوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ

میئر کاگل پلازہ متاثرین کے خصوصی بازار کا دورہ

یوم علیؓ اورجمعۃ الوداع پرفول پروف سکیورٹی کی ہدایت

رمضان اصلاحِ نفس اور معاشرتی تبدیلی کا مہینہ ، منعم ظفر

ایس بی سی اے کوشہری کی درخواست پرفیصلہ کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس