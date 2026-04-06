موٹرسائیکل چوری و دیگر وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتار
رتہ امرال پولیس نے موٹرسائیکل چوری و دیگر چوری کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ کو گرفتار کرکے 5مسروقہ موٹرسائیکل و رقم 13ہزار 500روپے، لیپ ٹاپ، موبائل فون، گھڑی اور اسلحہ برآمد کیا، وارث خان پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث شخص کو گرفتار کر کے 4مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کئے۔