صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشز، 4افغانوں سمیت 78گرفتار

  • اسلام آباد
1472افراد، 676گھرانوں، 291دکانوں اور 154ہوٹلز، 222گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آئی جی اسلام آباد کے احکامات پر جرائم پیشہ عناصر اور غیر مقیم افراد کے خلاف اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر مشترکہ گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز جاری ہیں۔ گزشتہ 48گھنٹوں میں 14کومنگ سرچنگ آپریشنز کیے گئے، سرچ آپریشن کے دوران 1472افراد اور 676گھرانوں کو چیک کیا گیا، آپریشنز کے دوران 291دکانوں اور 154ہوٹلز کو چیک کیا گیا، 669موٹرسائیکلوں اور 222گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 4افغانیوں سمیت 78مشکوک افراد، 2گاڑیاں اور 66موٹرسائیکلوں کو مزید جانچ پڑتال کیلئے متعلقہ تھانوں میں منتقل کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

دو خاتون سفیروں کی کہانی
ہار جیت کا حساب
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
ننھے منّے ٹرمپ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
