مردان ،ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق، 2زخمی
مردان (نمائندہ دنیا) رستم، مچی الطاف آباد میں شٹرنگ سامان سے بھری ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
