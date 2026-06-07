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اسلام آباد،سرچ آپریشنز، 5مشکوک افراد، 29گاڑیاں تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد،سرچ آپریشنز، 5مشکوک افراد، 29گاڑیاں تھانے بند

148گھرانوں، 14ہوٹلوں،10 دکانوں، 171موٹر سائیکلوں اور 38گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 340افراد، 148گھرانوں، 14ہوٹلوں، 10دکانوں، 171موٹرسائیکلوں اور 38گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے پانچ مشکوک افراد،29 گاڑیوں اور 9موٹر سائیکلوں کو بھی مختلف تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ 

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