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اسلام آباد ،10اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،10اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد گرفتار

سیکر ٹریٹ، سنگجانی، شمس کالونی، سہالہ میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 10 مجرمان اشتہاریوں سمیت 21جرائم پیشہ افراد گرفتار کر لیے ،ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس سیکر ٹریٹ، سنگجانی، شمس کالونی، سہالہ اور تھانہ شہزاد ٹاون پولیس نے منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 1,100 گرام چرس، 680 گرام ہیروئن، 276گرام آئس،22 بوتلیں شراب اورایک عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلیا ۔ 

 

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