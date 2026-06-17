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اسلام آباد ،محرم الحرام کیلئے سکیورٹی پلان تشکیل

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،محرم الحرام کیلئے سکیورٹی پلان تشکیل

تمام سکیورٹی انتظامات کی نگرانی آئی جی خود کریں گے ،کنٹرول روم قائم

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے پرامن انعقاد اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے جامع اور موثر سکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے ، محرم الحرام کے دوران فول پروف سکیورٹی انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا جبکہ امن و امان کے قیام کو اولین ترجیح دی جائے گی،اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے دوران تمام سکیورٹی انتظامات کی نگرانی آئی جی نے خود کریں گے تاکہ سکیورٹی پلان پر موثر عملدرآمد کو یقینی بنایا جا سکے ، اس سلسلے میں سیف سٹی اسلام آباد میں ایک مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے جہاں سے جدید کیمروں اور مانیٹرنگ سسٹمز کے ذریعے تمام جلوسوں اور مجالس کی مسلسل نگرانی کی جائے گی،انہوں نے کہا کہ امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے مقامات پر خصوصی سکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں، امام بارگاہوں کے داخلی و خارجی راستوں پر موثر چیکنگ کے انتظامات، مناسب پارکنگ، بہتر روشنی اور سکیورٹی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ امام بارگاہوں سے ملحقہ علاقوں میں گشت کے نظام کو مزید موثر بنایا جائے گا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی بروقت روک تھام ممکن ہو سکے ، آئی جی اسلام آباد نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس کی سکیورٹی کیلئے جدید ٹیکنالوجی اور دستیاب تمام وسائل کا بھرپور استعمال کیا جائے ۔

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