صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ کربلا انسانی اصولوں کی معراج کا اپنے اندر عظیم فلسفہ سمیٹے ہوئے ، ناصر عباس

  • اسلام آباد
سانحہ کربلا انسانی اصولوں کی معراج کا اپنے اندر عظیم فلسفہ سمیٹے ہوئے ، ناصر عباس

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)مجلسِ وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین و قائد حزب اختلاف سینیٹ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے محرم الحرام کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ مہینہ امام مظلوم کربلا کا مہینہ ہے۔

یہ خاندان رسالت کی ظالموں، غاصبوں اور باطل حکمرانوں کے خلاف جرات و استقامت کی یاد دلاتا ہے ۔سانحہ کربلا انسانی اصولوں کی معراج کا اپنے اندر عظیم فلسفہ سمیٹے ہوئے ہے ۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی قربانی کی تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ کو ریڈورمیں 27 سٹیشن،9 انڈر پاسز،36 بسیں ، مارچ میں تکمیل

8900 بوری گندم خوردبرد ،2 فوڈانسپکٹر برطرف

عزاداروں کو ہر ممکن سہو لیات فراہم کرینگے :ڈپٹی کمشنر

سری لنکن ہائی کمشنر کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ فعال کرنے پر زور

گجرات چیمبر کے وفد کی پنجاب اسمبلی بجٹ سیشن میں شرکت

عید پر صفائی کے بہترین انتظامات ،ایم ڈی امپیریل گروپ اخلاق چٹھہ کیلئے ایوارڈ

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر