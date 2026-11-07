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ڈی آئی جی کی کھلی کچہری درخواستوں پرفوری احکامات جاری

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کی کھلی کچہری درخواستوں پرفوری احکامات جاری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد علی وسیم نے کھلی کچہری اور اردل روم کا انعقاد کیا۔۔

، جہاں انہوں نے شہریوں کی شکایات اور پولیس افسران و جوانوں کے سروس سے متعلق و ذاتی مسائل براہِ راست سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ضروری ہدایات جاری کیں، کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 

 

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