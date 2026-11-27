اسلام آبادمیں لوک میلہ آج شروع ہوگا
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) لوک ورثہ میں لوک میلہ آج جمعہ سے شروع ہوگا۔ افتتاحی تقریب صبح 10بجے لوک ورثہ اسلام آباد میں منعقد ہوگی جس کا باقاعدہ افتتاح وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی کریں گے۔ لوک میلہ 27نومبر سے 6دسمبر تک جاری رہے گا۔
لوک ورثہ میں لوک میلہ آج جمعہ سے شروع ہوگا۔ افتتاحی تقریب صبح 10بجے لوک ورثہ اسلام آباد میں منعقد ہوگی جس کا باقاعدہ افتتاح وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی کریں گے۔ لوک میلہ 27نومبر سے 6دسمبر تک جاری رہے گا۔
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