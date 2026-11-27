آج یومِ حرمتِ قرآن منانے کا اعلان
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) جماعت اہلسنت پاکستان کے زیراہتمام آل پارٹیز مجلس مشاورت میں مختلف مکاتب فکر کے علمائے کرام نے قانون شہادت 1984میں ضروری ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے آج 27نومبر کو ملک بھر میں یومِ حرمتِ قرآن منانے کا اعلان کیا ہے
جماعت اہلسنت پاکستان کے زیراہتمام آل پارٹیز مجلس مشاورت میں مختلف مکاتب فکر کے علمائے کرام نے قانون شہادت 1984میں ضروری ترمیم کا مطالبہ کرتے ہوئے آج 27نومبر کو ملک بھر میں یومِ حرمتِ قرآن منانے کا اعلان کیا ہے
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