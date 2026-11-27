اسلام آباد میں 4نئے ریسکیو سٹیشنز کی تعمیر جاری
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) سی ڈی اے کی جانب سے اسلام آباد میں ریسکیو 1122کی خدمات کو مزید مؤثر بنانے۔۔
کیلئے 4نئے ریسکیو سٹیشنز کی تعمیر جاری ہے جن کا 30فیصد سے زائد کام مکمل کر لیا گیا، چار نئے ریسکیو سٹیشنز G-11، I-9، I-14اور ہمک ٹاؤن میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے ایمرجنسی و ہنگامی خدمات کا نظام جدید خطوط پر استوار ہوگا۔
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