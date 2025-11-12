اہل کراچی پر ای چالان کا بھتہ لگا دیا گیا،منعم ظفر
گزشتہ17برسوں میں کراچی میں صرف 300بسیں لائی گئیں اجتماع عام نظام ظلم کے خاتمے کا پیغام ثابت ہوگا،ممبرز کنونشن
کراچی(این این آئی)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نااہلی ،بدانتظامی اور کرپشن کا بدترین امتزاج ہے ، سندھ حکومت نے شہر کا انفرااسٹرکچر درست کرنے کے بجائے اہل کراچی پر ای چالان کا بھتہ لگا دیا ہے ، حکومت شہریوں کو معیاری ٹرانسپورٹ تو دیتی نہیں لیکن چالان دبئی کے طرز پر لگادیے گئے ہیں، پچھلے 17 برس میں کراچی میں صرف 300 بسیں لائی گئی ،40 لاکھ سے زائد لوگ موٹر سائیکل پرسفر کرنے پر مجبور ہیں، کراچی ملک کی معاشی شہ رگ ہے ، ملک کی معیشت کا 60 فیصد سے زائد حصہ یہ شہر دیتا ہے لیکن یہاں پر عوام کو بنیادی سہولتیں حاصل نہیں ، امید ہے کہ عدالت عالیہ شہریوں کے حق میں فیصلہ دے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مین کینٹ بازار ڈرگ روڈ اور سعود آباد ملیر میں منعقدہ ممبرز کنونشن سے علیحدہ علیحدہ خطاب کر تے ہوئے کیا ۔ کنونشن سے امیر ضلع ائیر پورٹ محمد اشرف ، رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق و دیگر ذمہ داران نے بھی خطاب کیا ۔ منعم ظفر نے مزید کہا کہ اجتماع عام نظام ظلم کے خاتمے کا پیغام ثابت ہوگا ، ظلم کے نظام کا خاتمہ کرے گا، انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے شہروں میں ماس ٹرانزٹ ،مونو ریل چلتی ہیں لیکن کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہرکے شہری چنگ چی جیسی سواری پر سفر کرنے پر مجبور ہیں ، کراچی میں کوئی منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا، کریم آباد انڈر پاس 2سال میں مکمل ہونا تھا لیکن3 سال ہوچکے ہیں منصوبہ نا مکمل ہے ۔