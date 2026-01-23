صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیائی بینک کے وفد کا کے پی ٹی کا دورہ، ایم ایل ون منصوبے کا جائزہ

  • کراچی
ایشیائی بینک کے وفد کا کے پی ٹی کا دورہ، ایم ایل ون منصوبے کا جائزہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی پورٹ ٹرسٹ میں دس رکنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ابتدائی معائنہ ٹیم نے صدر دفتر کا دورہ کیا۔۔

جسکی قیادت سنگیوان کم نے کی۔دورے کا مقصد پاکستان ریلوے کے ایم ایل ون منصوبے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا اور بندرگاہ کی کنیکٹیویٹی و کارگوہینڈلنگ کے مسائل کا معائنہ کرنا تھا۔دورے میں ریلوے انتظامیہ کے سینئر عہدے داران بھی شامل تھے جنہوں نے کراچی بندرگاہ کے موجودہ منصوبوں اور انتظامی انفرااسٹرکچر کے بارے میں وفد کو تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ سنگیوان کم نے کہا کہ دورے کا مقصد کنکٹوٹی کے مسائل کا جائزہ لینا اور منصوبے کی پیش رفت کو سمجھنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ پورا نہ ہوا، پیف اساتذہ مشکلات کا شکار

بائیو میٹرک کی شرط، اندراج مقدمات میں مشکلات

مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے : عثمان طاہر

اساتذہ کی ترقی کے سلسلہ تیز کیا جائے ، رانا اسلم انجم

ممتاز آبادسے غیر قانونی پتنگ فروش گرفتار، پتنگیں برآمد

اہل علاقہ کا مین ہولز پر ڈھکن نہ لگنے پر تشویش کا اظہار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ