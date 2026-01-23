صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس بی سی اے خط پر آباد کی کارروائی معطل

  • کراچی
ایس بی سی اے خط پر آباد کی کارروائی معطل

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گل پلازہ سانحے کے بعد شہر کی عمارتوں میں فائر سیفٹی کے نظام کو فوری طور پر نصب کرنے سے۔۔

 متعلق ایس بی سی اے خط پر آباد کی کارروائی معطل ہوگئی ہے ۔آباد کے سینئر نائب چیئرمین سید افضل حمید نے اس حوالے سے ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے خط کی تفصیلات اور اقدامات سے متعلق وضاحت پیش کی۔سید افضل حمید نے کہا کہ گل پلازہ کے المناک واقعے کے بعد آباد کو ایس بی سی اے کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں عمارتوں میں 3 روز کے اندر فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کی ہدایت دی گئی تھی تاہم اس پر عملدرآمد عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی:45قیمتی درختوں کی کٹائی:پی ایچ اے کی تحقیقات میں انکشاف

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

تحقیق کے فروغ کیلئے 17کروڑ مختص :وی سی پنجاب یونیورسٹی

پاکستان ، چین کے مابین دوستی کا لازوال رشتہ :شافع حسین

کسانوں کیلئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا :جماعت اسلامی

وزیر تعلیم کا مختلف سکولوں ، کالجوں کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ