صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے ،میری پہچان پاکستان

  • کراچی
کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے ،میری پہچان پاکستان

کراچی (این این آئی)میری پہچان پاکستان کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں کراچی آرگنائزنگ کمیٹی نے۔۔

 کہا کہ کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ۔ قومی اسمبلی میں پی پی پی کا رویہ اور کراچی میں اراکین اسمبلی کے فنڈز سے بننے والے پروجیکٹ، گل پلازہ کی آتش زدگی کے بدترین واقعات اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلجوئی کے بجائے ناروا رویے پر وفاق سے کراچی کو واپس وفاق میں لینے ، اٹھائیسویں ترمیم میں رکاٹ ڈالنے اور متعصبانہ رویہ اور گل پلازہ آتش زدگی کے حقائق چھپانے پر فیلڈ مارشل اور ارباب اختیار سے کردار ادا کرنے کی گزارش کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی:45قیمتی درختوں کی کٹائی:پی ایچ اے کی تحقیقات میں انکشاف

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

تحقیق کے فروغ کیلئے 17کروڑ مختص :وی سی پنجاب یونیورسٹی

پاکستان ، چین کے مابین دوستی کا لازوال رشتہ :شافع حسین

کسانوں کیلئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا :جماعت اسلامی

وزیر تعلیم کا مختلف سکولوں ، کالجوں کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ