صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائر فائٹرز اور ریسکیو اہلکاروں کوجدید حفاظتی لباس فراہم کیے جائیں ،محمود مولوی

  • کراچی
فائر فائٹرز اور ریسکیو اہلکاروں کوجدید حفاظتی لباس فراہم کیے جائیں ،محمود مولوی

کراچی (این این آئی)سابق رکن قومی اسمبلی اور معروف تاجر محمود مولوی نے حکومتِ سندھ سے پرزور مطالبہ کیا ہے۔۔

 کہ فائر فائٹرز اور ریسکیو اہلکاروں کو فوری طور پر ایلومنیم فوائل انسولیشن پر مشتمل جدید حفاظتی لباس فراہم کیے جائیں ۔ محمود مولوی نے کہا کہ یہ خصوصی حفاظتی لباس فائر فائٹرز کو شدید آگ، بلند درجہ حرارت اور انتہائی خطرناک حالات میں محفوظ رکھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دینے میں مدد دے گا۔محمود مولوی نے کہا کہ فائر فائٹرز روزانہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر عوام کی جان و مال کا تحفظ کرتے ہیں مگر بدقسمتی سے انہیں اکثر مناسب حفاظتی سہولیات میسر نہیں ہوتیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

مشعال ملک نے یاسین کی رہائی کیلئے امریکہ‘چین سے مدد مانگ لی

جہلم میں جاری ترقیاتی سکیمیں بروقت مکمل کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ، انوویشن اینڈ ویلنَس فیسٹیول کا آغاز

اسلام آباد :گیس سلنڈرزکی دکان میں دھماکا ، 5افراد جھلس کر زخمی

جی چودہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی مکانات مسمار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ