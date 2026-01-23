صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ حالات میں امام حسین کی سیرت پر عمل کرنا ناگزیر،علامہ شہنشاہ نقوی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امام حسین کی ولادت باسعادت کے موقع پر جعفریہ الائنس پاکستان کے صدر علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے۔۔

 ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ عالمی حالات سیرت امام حسین پر عمل پیرا ہونے کا تقاضہ کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ آج دنیا اور اسلامی معاشرہ ظلم و ناانصافی کا شکار ہے ، ایسے میں امام حسین کی سیرت ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور انسانی اقدار کی حفاظت کا درس دیتی ہے ۔ علامہ شہنشاہ نقوی نے زور دیا کہ امام حسین صرف کسی ایک فرقے یا مذہب تک محدود نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے روحانی پیشوا ہیں۔ انہوں نے کربلا کی قربانی کو انسانیت کو بچانے کی عظیم جدوجہد قرار دیتے ہوئے کہا کہ امام حسین نے یزیدیت کے خلاف قیام کر کے اپنے خون سے ایک زندہ انقلاب برپا کیا۔ 

 

