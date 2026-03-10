صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید کے بعد دودھ کی فی کلو قیمت 300روپے کرنے کا فیصلہ

  • کراچی
عید کے بعد دودھ کی فی کلو قیمت 300روپے کرنے کا فیصلہ

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے شہریوں پر پٹرول اور مٹی کے تیل کے بعد ایک اور مہنگائی کا بم گرنے کو تیار ہے ۔نجی ٹی وی کے مطابق ڈیری فارمز کا کہنا ہے کہ عید کے بعد دودھ کی فی کلو قیمت 300 روپے کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔۔۔

 ڈیری فارمز کو فی کلو دودھ 295 روپے میں پڑتا ہے ۔ڈیری فارمز کا کہنا ہے کہ انڈسٹری تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے ، کمشنر کراچی کو دودھ کے نرخ بڑھانے کے لیے خط لکھا گیا ہے ، اس وقت 220 روپے فی کلو دودھ فروخت ہورہا ہے ، 2025 میں بھی دودھ کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔حکومت دودھ کی قیمت میں اضافہ نہیں کرے گی تو ہم خود کریں گے ۔ڈپٹی میئر کراچی کا کہنا ہے کہ عوام کو دودھ مہنگا دیا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ جو بھی ایسوسی ایشن دودھ مہنگا کرے گی اس کے خلاف حکومت کارروائی کرے گی، دودھ سے متعلق قیمتوں کا اختیار کمشنر کراچی کے پاس ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو:اوور بلنگ،صارفین سے ہزاروں اضافی یونٹ چارج

ہسپتالوں میں مریضوں کی منتقلی ، بہتر کوآرڈینیشن پراجلاس

پاکستان خطے میں امن کیلئے کردار ادا کرے :اپوزیشن جماعتیں

یوم علیؓ:صوبہ میں30 ہزار پولیس افسر و اہلکارڈیوٹی دینگے

صوبائی وزیر کاحلقے کادورہ ،مسائل حل کئے جارہے :بلال یاسین

2ڈویژنزکی پولیس کی کارکردگی کاجائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس