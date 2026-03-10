صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے ، کے الیکٹرک

  • کراچی
کراچی(پ ر)ترجمان کے الیکٹرک نے شہر میں 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی آئی بی کالونی، ملیر، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، ناتھا خان سمیت شہر کو بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔

 لوڈشیڈنگ ویب سائٹ پر دیئے گئے شیڈول کے مطابق کی جاتی ہے ۔علاقہ مکین بجلی کے بلوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ وقت پر کی گئی ادائیگیاں علاقے کی لوڈشیڈنگ میں کمی یا خاتمے کا اہم جز ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ لوڈشیڈنگ کا دورانیہ علاقے میں ہونے والی بجلی کی چوری اور نقصانات کی شرح پر منحصر ہے ۔ مینٹنس شٹ ڈاؤن اور علاقائی فالٹس کو لوڈشیڈنگ سے تشبیہ دینا درست نہیں۔

 

