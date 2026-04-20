پی آئی بی میں ملزمان نے شہری سے موٹرسائیکل چھین لی،فوٹیج سامنے آگئی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پی آئی بی تھانے کی حدود میں اسٹریٹ کرائم کی واردات پیش آئی، گزشتہ شب ہونے والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرِ عام پر آگئی۔
فوٹیج کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار تین ملزمان نے ایک شہری کا تعاقب کیا اور اسے روک کر اسلحے کے زور پر نئی موٹر سائیکل اور نقد رقم چھین لی۔واردات کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ، جبکہ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل ہونے کے باوجود تاحال ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے ۔شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔