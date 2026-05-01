عزیر بلوچ کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست دائر

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں قتل، غیر قانونی اسلحہ اور دیگر دفعات کے تحت درج مقدمات میں عزیر جان بلوچ کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست دائر کر دی گئی۔۔۔

 وکیل صفائی حیدر فاروق جتوئی ایڈووکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ کلاکوٹ تھانے میں 2012 میں درج مقدمے میں 14 سال گزرنے کے باوجود پولیس نے ملزم کی گرفتاری ظاہر نہیں کی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ اسی نوعیت کے مقدمے میں خصوصی عدالت پہلے ہی شریک ملزم زبیر بلوچ کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور کر چکی ہے ۔ وکیل صفائی بیرسٹر سارہ عاصم خان نے عدالت سے استدعا کی کہ موجودہ حالات اور عدالتی نظائر کی روشنی میں درخواست منظور کی جائے اور ملزم کو قبل از وقت گرفتاری سے تحفظ فراہم کیا جائے۔

مزید پڑہیئے

سرگودھا

عیدالاضحیٰ پر سیلز پوائنٹس مویشی منڈیوں کے قیام اور رابطہ کیلئے گائیڈلائن جاری

سٹرس بحالی پروگرام کو مزید موثر بنایا جائے ، کمشنر

گندم خریداری مہم کو شفافیت کیساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے

ڈپٹی کمشنر نے گندم خریداری مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا

2026 میں 1لاکھ چونتیس ہزار گندم کی بوری کا ہدف دیا گیا

قانون نافذ کرنیوالے اداروں میں پیرا فورس کا آغاز کر دیا گیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ