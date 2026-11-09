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نامعلوم سمت سے گولیوں کا سلسلہ بدستور جاری

  • کراچی
نامعلوم سمت سے گولیوں کا سلسلہ بدستور جاری

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں نامعلوم سمت سے چلنے والی گولیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے ، مختلف علاقوں میں نامعلوم سمت کی گولیاں گھروں میں آکر لگنے سے 3 خواتین زخمی ہوگئیں۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی سو کوارٹر گلی نمبر 16 میں گھر کے اندر فائرنگ سے 25 سالہ مومنہ زخمی ہوگئی ۔پیر آباد کے علاقے میانوالی کالونی قصبہ میں گھر کے اندر 45 سالہ زنتانیہ جبکہ اتحاد ٹاؤن کے علاقے امیر معاویہ چوک کے قریب گھر میں فائرنگ سے 30 سالہ صائمہ زخمی ہوگئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں واقعات نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے پیش آئے ہیں۔

 

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