صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صرف قانون سازی کافی نہیں ،اصل چیلنج مؤثر عمل درآمد ہے ،وزیر محنت

  • کراچی
صرف قانون سازی کافی نہیں ،اصل چیلنج مؤثر عمل درآمد ہے ،وزیر محنت

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ حکومت سندھ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور کام کی جگہوں پر محفوظ ماحول یقینی بنانے کیلئے پرعزم ہے۔۔۔

 تاہم صرف قانون سازی کافی نہیں بلکہ اصل چیلنج قوانین پر مؤثر عمل درآمد ہے ، جس کے لیے لیبر انسپیکشن کا نظام مضبوط بنانے اور متعلقہ اداروں کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے ۔ پاکستان ایکارڈ کے سالانہ پروگرام کام کی جگہوں پر تحفظ کا مشترکہ فروغ سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ محفوظ اور صحت بخش حالاتِ کار مزدوروں کی عزتِ نفس، حقوق اور فلاح و بہبود کیلئے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ حکومت سندھ کے پاس پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت کے لیے جامع قانونی فریم ورک موجود ہے جس میں سندھ آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2017 بھی شامل ہے ۔سعید غنی نے مزید کہا کہ مزدوروں کے حقوق کا احترام صرف تجارتی تعلقات یا مصنوعات کی خریداری کی شرائط تک محدود نہیں ہونا چاہیے ، بلکہ یہ قانونی فرض اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے ۔انہوں نے کہا کہ سندھ اور بالخصوص کراچی میں صنعتی سرگرمیوں، تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اہم شاہراہوں، چوکوں پر غیر قانونی رکشہ، ویگن و بس سٹینڈز قائم، ٹریفک جام حادثات

وارداتوں میں اضافہ، پولیس روکنے میں ناکام

نورپور سبز منڈی روڈ پر سیور پائپ بچھانے کا 70 فیصد کام مکمل

شہر کے داخلی و خارجی راستوں کی تزئین و آرائش کا فیصلہ

اقبال کی تعلیمات خود انحصاری، اتحاد کا درس دیتی ہیں : ایم ڈی واسا

کمالیہ میں تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز آپریشن جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر