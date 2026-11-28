169موبائل فون اور 8لاکھ نقدی لٹ گئی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)قائد آباد شاپنگ سینٹر میں تین مسلح ڈاکوؤں نے چوکیدار کو یرغمال بنا کر موبائل فون کی دکان سے 169 موبائل فون اور 8 لاکھ روپے نقد لوٹ لیے ۔کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز ایسوسی ایشن نے واردات کی شدید مذمت کرتے ہوئے پولیس حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ایسوسی ایشن کے صدر محمد رضوان عرفان کے مطابق واردات صبح تقریباً 4 بجے پیش آئی، جہاں تین مسلح ڈاکوؤں نے شاپنگ سینٹر کے چوکیدار کو یرغمال بنایا اور ایف کیو موبائل سے قیمتی سامان اور نقد رقم لوٹ کر فرار ہوگئے ۔محمد رضوان عرفان نے بتایا کہ قائد آباد میں اس سے قبل بھی ایک موبائل فون ڈیلر سے 75 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوچکی ہے ، تاہم سابقہ واردات میں ملوث ملزمان کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں انتہائی تشویشناک اور ناقابل برداشت ہیں، جس کے باعث تاجروں میں عدم تحفظ، بے چینی اور اشتعال پایا جاتا ہے ۔ تاجروں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے باعث علاقے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے ۔کراچی الیکٹرونکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر نے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران سے مطالبہ کیا کہ وارداتوں کا فوری نوٹس لیا جائے۔
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