صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور،گردونواح میں لاکھوں کے ڈاکے ، 4موٹر سائیکلیں چوری

  • لاہور
قصور،گردونواح میں لاکھوں کے ڈاکے ، 4موٹر سائیکلیں چوری

قصور(نمائندہ دنیا)ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں لاکھوں روپے، موبائل فونز لوٹ لئے جبکہ چار موٹر سائیکلیں چوری کرلی گئیں۔ پولیس تھانہ کھڈیاں کے علاقہ کچاپکا کے قریب سے۔۔۔

 ڈاکوؤں نے ابوبکر ٹاؤن کھڈیاں کے رہائشی مرزا ماجد سے 65 ہزار، دو موبائل ، اٹھیل پور کے نزدیک حویلی پڈھانوالی کے رہائشی فیصل سے 15 ہزار ، موبائل ،موٹرسائیکل ،چک نمبر 59 کوٹ رادھاکشن کے قریب روسہ کے رہائشی رکشہ سوار سردار مسیح سے ہزاروں روپے وموبائل اورسرائے مغل کے قریب اکبر آباد رکھ والا کے رہائشی اشرف سے ہزاروں روپے نقدی چھین لی۔ ضلع کچہری قصور سے چور کوٹ مرادخاں کے رہائشی شہباز مظفر ہمدانی ،نیوسٹی صدر قصور سے فتوحی والا کے رہائشی لطیف،میاں والا گھاٹ چونیاں سے عاطف اورقادی ونڈ روڈ سے دیپالپور کے رہائشی فضل الرحمن کی موٹرسائیکلیں چوری کرکے لے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

ڈی سی گجرات کو امیر جماعت اسلامی پنجاب کی جانب سے قرآن کا تحفہ

سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت

17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز

گجرات کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار:سالک

سیلاب سے نمٹنا نا اہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں :مونس الٰہی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل