صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتوکی میں نیا سیوریج ، سڑکیں تعمیر کروائینگے :رانا حیات خان

  • لاہور
پتوکی میں نیا سیوریج ، سڑکیں تعمیر کروائینگے :رانا حیات خان

پتوکی(تحصیل رپورٹر)ممبر قومی اسمبلی رانا محمد حیات خان نے کہا ہے کہ پتوکی کا دیرینہ مسئلہ سیوریج۔۔۔

 ، شہری اور دیہاتی علاقوں کی سڑکیں تعمیر کروائی جائیں گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میونسپل کمیٹی پتوکی کے جناح ہال میں لیگی ورکرز ،چیئرمین، ناظمین ،کونسلرز اور پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ممبر صوبائی اسمبلی چودھری محمود انور نے وزیراعلیٰ سے اربوں روپے کی گرانٹ منظور کروانے پر رانا محمد حیات خان کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں اپنے تمام فنڈز عوام کی فلاح معبود پر خرچ کر کے تحصیل پتوکی کو مثالی بنانے میں کسی قسم کی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر