صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوای ٹی کالا شاہ کاکو کیمپس میں طالبعلم کی ہلاکت پر احتجاج

  • لاہور
یوای ٹی کالا شاہ کاکو کیمپس میں طالبعلم کی ہلاکت پر احتجاج

تحقیقاتی کمیٹی قائم ، مسائل حل کیلئے طلبہ یونینز کو بحال کیاجائے :وسیم حیدر

لاہور(خبر نگار،اپنے سٹاف رپورٹر سے)یوای ٹی کالا شاہ کاکو کیمپس میں میں رہائش پذیر طالبعلم فہد کی ہلاکت پر یونیورسٹی انتظامیہ نے تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی جبکہ واقعے کیخلاف طلبہ سراپا احتجاج بن گئے۔ کمپیوٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ کے سیشن 2025 کا طالبعلم فہد دو دن سے بخار میں مبتلا تھا۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسے فوری یونیورسٹی کے ہیلتھ کلینک پہنچایا، فہد کا بلڈ پریشر کافی کم ہو چکا تھا، جس پر اسے آکسیجن اور ڈرپ لگائی گئی تاہم طبیعت بہتر نہ ہونے پر اسے شاہدرہ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے گنگا رام ہسپتال ریفر کر دیاگیا۔فہد 8 مارچ کو نمازِ مغرب کے وقت گنگا رام ہسپتال پہنچا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ وائس چانسلر یو ای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے فہد کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ۔ واقعہ کے حقائق جاننے کیلئے وائس چانسلر نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ دوسری جانب احتجاجی طلبہ نے الزام عائد کیاہے کہ ہاسٹل میس میں ناقص کھانا فراہم کیا جا رہا تھا جسکے باعث فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ طالبعلم کو بروقت طبی امداد فراہم نہ کی جا سکی ۔ ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ صاحبزادہ وسیم حیدر نے کہا ہے کہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ صوابی اوریوای ٹی کیمپس کالا شاہ کاکو میں جامعات کی مبینہ غفلت سے دو طلبہ کا جاں بحق ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظم اعلیٰ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ طلبہ یونینز کو فوری بحال کیا جائے تاکہ طلبہ کے مسائل کو مؤثر انداز میں حل کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

قلعہ کہنہ قاسم باغ بحالی، 50 کروڑ کے اضافی فنڈز جاری

جنگ ،غیر معمولی اقدامات وقت کا تقاضا ہیں : ثاقب خورشید

پاک فوج ملکی سلامتی کی ضامن قوم کو فخر ہے : عثمان طاہر جپہ

چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم

آئل ٹینکر کی موٹرسائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق ، 2 بچے زخمی

ٹرانس جینڈر زکے گرو کی خاتون سے زیادتی، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس