کسٹم انسپکٹر کے عہدے پر بھرتی نہ کرنے کے خلاف درخواست مسترد
لاہور( کورٹ رپورٹر )سپریم کورٹ نے کسٹم انسپکٹر کے عہدے پر بھرتی نہ کرنے کے خلاف درخواست گزار کی درخواست مسترد کر دی۔سپریم کورٹ نے ہائیکورٹ کا درخواست گزار کو بھرتی نہ کرنے کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحیی آفریدی کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے رضوان الحق کی درخواست پر سماعت کی وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد پرویز وڑائچ پیش ہوئے درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایف بی آر نے 2018 میں کسٹم انسپکٹر کی 217 اسامیوں کا اشتہار دیا۔