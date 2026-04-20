5غیر قانونی عمارتیں مکمل طور پرمسمار، 2 سیل

  • لاہور
لاہور (اے پی پی) ڈپٹی کمشنر لاہور کی قیادت میں داتا گنج بخش زون میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔

اس دوران مجموعی طور پر 7 پراپرٹیز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی جن میں 5 غیر قانونی عمارتوں کو مکمل طور پر مسمار اور2 عمارتوں کو سیل کر دیا گیا۔ یہ کارروائی بلڈنگ کوڈز اور زوننگ ریگولیشنز کی خلاف ورزی پر کی گئی۔ آپریشن کا دائرہ کار لاہور کے مصروف ترین تجارتی اور رہائشی علاقوں تک پھیلا جس میں ساندہ روڈ، ہال روڈ، بلال گنج، مونٹگمری روڈ اور رائل پارک شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ اقدامات شہر کے مرکزی علاقوں میں منظور شدہ میونسپل بلیو پرنٹس کے بغیر تعمیرات کے خاتمے کے لیے کیے گئے ہیں ۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

امن وامان برقرار رکھنے کیلئے شہر بھر میں سکیورٹی سخت ناکہ بندی پوائنٹس فعال

ترقیاتی منصوبوں میں تیزی، شفافیت یقینی بنائی جائے : کمشنر

ڈی گرائونڈ پارک کے واش رومز کی خستہ حالی شہریوں کو شدید مشکلات

فاضل دیوان پارک میں خواتین کیلئے مخصوص ٹائم مقرر، سکیورٹی بہتر بنانے کی اپیل

لیزر لینڈ لیولرز سبسڈی قرعہ اندازی، 18 کسانوں کا انتخاب

ملت روڈ پر سیوریج و ڈرینج لائنوں کی مرمت ، آپریشن بحال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر