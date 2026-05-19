صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ،مریدکے سے جعلی ویٹرنری ادویات ضبط،ملزم گرفتار

  • لاہور
لاہور ،مریدکے سے جعلی ویٹرنری ادویات ضبط،ملزم گرفتار

ڈرگ اتھارٹی نے رکشے سے انجکشن کی بڑی کھیپ ، گھر سے ادویات برآمد کرلیں

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل پنجاب ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے ایف آئی اے کی معاونت سے لاہور اور مریدکے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے جانوروں کو دی جانے والی جعلی ادویات کا ذخیرہ پکڑ لیا۔ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق راوی ٹاؤن میں رکشے سے جعلی انجکشن پین وِٹ فائیو کی بڑی کھیپ برآمد ہوئی، جو سٹارز لیب کے نام سے تیار کی گئی تھی۔ یہ انجکشن لائیوسٹاک میں بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں۔کارروائی کے دوران متعدد ملزموں کو گرفتار کیا گیاجنکی نشاندہی پر مریدکے میں گھر پر چھاپہ مار کر مزید جعلی سٹاک برآمد کر لیا گیا، جہاں سے دو مزید ملزموں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ مشترکہ انفورسمنٹ ٹیم نے جعلی ادویات کا ذخیرہ قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔\\ حکام کے مطابق عید کے موقع پر جانوروں کی خرید و فروخت بڑھنے پر جعلی ادویات کا استعمال بڑھ جاتا ہے ، جس سے ناصرف مویشیوں بلکہ انسانی صحت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے ۔ شہری صرف رجسٹرڈ ڈیلرز اور مستند ادویات پر اعتماد کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بارشی پانی ذخیرہ کرنیوالے ٹینکس 30 جون تک مکمل ہونگے

بلاک معیاری انداز میں جلد مکمل کیا جائے ،ڈپٹی کمشنر

شدید گرمی کے ساتھ بجلی کی بار بار بندش ، لوگ بلبلا اٹھے

مویشی منڈیوں کے قیام، صفائی ستھرائی، سکیورٹی کا جائزہ

چور باغ کے باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل لے گئے

شراب فروش رنگے ہاتھوں گرفتار ،شراب لہن اور آلات کشید برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس