صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلمان تحفظ ِ حرمین شریفین کیلئے ہر قربانی پر تیار : مولانا امجد

  • لاہور
مسلمان تحفظ ِ حرمین شریفین کیلئے ہر قربانی پر تیار : مولانا امجد

وہ وقت جلد آئیگا جب شہدائے غزہ کی قربانیوں کے نتیجے میں قبلہ اول بھی آزاد ہوگا

لاہور (سیاسی نمائندہ)جے یوآئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان نے مختلف اجتماعات سے خطاب کرتے کہا ہے کہ مسلم حکمران حرمین شریفین کے تقدس اور تحفظ اور غزہ کے مظلوموں اور کشمیر کے نہتے آزادی کی جدوجہد کرنیوالوں کیلئے متحد ہو جائیں تو کامیابیاں مسلمانوں کی نصیب بن جائینگی۔ قبلہ اول کے تحفظ کیلئے خواب غفلت سے بیدار ہوکر اسلامی غیرت وحمیت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے صیہونی ریاست کے توسیع پسندانہ عزائم کے مقابلے کیلئے متحد ہوجائیں۔

غزہ کے مظلوم معصوم بچوں کی بددعائیوں نے عالمی درندے نیتن یاہو کے خوابوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا اقتدار کا دوام کی سوچ رکھنے والا نیتن یا ہو آخر کار اقتدار سے محروم ہو گیا اور وہ وقت جلد آئے گا جب شہدائے غزہ کی قربانیوں کے نتیجے میں قبلہ اول بھی آزاد ہوگا اور مسلمان قبلہ اول پر بھی اسلام کے پرچم لہرانے میں کامیاب ہونگے ۔ مولانا امجد خان نے کہا حرمین شریفین کے تحفظ کیلئے پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان متحد ہیں، ان مقامات کے تحفظ کیلئے ضرورت پڑی تو پاکستان کا بچہ بچہ اپنی جان نچھاور کرنے کیلئے تیار بیٹھا ہوا ہے۔

انہوں نے کہا حرمین سے ہمارا تعلق ایمانی روحانی اور قلبی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا پوری دنیامیں مظلوموں کی کامیابیاں ہوں گی ،کشمیر میں بھی ہندوئوں کے مظالم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، کشمیر کے مظلوم لوگوں کی تحریک ضرور کامیابی سے ہمکنار ہو گی۔ انہوں نے کہا کفر والحاد اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے کیلئے مدارس کا وجود ناگزیر ہے ، دینی مدارس نے وطن کی سلامتی اور اسلام کی تبلیغ اور ترویج واشاعت میں اہم کردار ادا کیاہے اور ائیندہ بھی کردارادا کرینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا مارگلہ ایونیو،سنگجانی انٹر چینج کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ

3روزہ ٹورازم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول اختتام پذیر

کنٹونمنٹ بورڈ کی 3روزہ فوڈ سیفٹی،آگاہی مہم اختتام پذیر

ستھرا پنجاب ایجنسی راولپنڈی کی صفائی مہم جاری

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

نوجوان اقبال کے کردار کو اپناتے ہوئے بلند نظری کو شعار بنائیں، شبیر میثمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر