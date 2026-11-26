سرور فاؤنڈیشن کا مفت آئی کیمپ
لاہور(سٹاف رپورٹر)سرور فاؤنڈیشن کے زیراہتمام المصطفیٰ ٹرسٹ کے تعاون سے فری آئی کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا اور مستحق مریضوں کے آپریشن کئے، انہیں مفت ادویات بھی دی گئیں۔
اس موقع پر چیئرپرسن سرور فاؤنڈیشن پروین سرور نے میڈیا سے گفتگومیں کہا جن مریضوں میں شوگر اور ہیپاٹائٹس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں دوبارہ بلایا جائیگا تاکہ انکامکمل علا ج کیا جاسکے۔
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