صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

  • ملتان
خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

کاشتکاروں کو کسان کارڈ، قرضوں اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق بریفنگ

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلع خانیوال میں گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایت پر محکمہ زراعت توسیع سرگرمِ عمل ہے ۔تحصیل جہانیاں میں اسسٹنٹ کمشنر زوہیب شفیع کی زیر صدارت نمبرداروں کے کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں زرعی ماہرین، مقامی نمبرداران اور محکمہ زراعت کے افسران شریک ہوئے ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر حافظ شاہد جاوید نے گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے رہنمائی فراہم کی۔انہوں نے کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے بلاسود قرضوں، گرین ٹریکٹر اسکیم اور گندم کی امدادی قیمت سے متعلق آگاہ کیا۔ زوہیب شفیع نے کہا کہ گندم پالیسی کے مطابق سرکاری زمینوں پر کاشت کو یقینی بنایا جائے ، محکمہ زراعت کسانوں سے مسلسل رابطہ رکھے ۔صدر نمبردار ایسوسی ایشن چودھری اکرام الغنی نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کریں گے تاکہ ملکی غذائی تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریٹر کراچی پلان پرکام شروع،فریم ورک تیار

عالمی میری ٹائم ڈے پر سیمینار اور تقریب کا انعقاد

نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہوگی، ایس ایم تنویر

منعم ظفر اور محمد فاروق کی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت

عدالتی حکم کی خلاف ورزی پرافسران کے خلاف کارروائی کا انتباہ

گلے میں پیوست چاقو نکالنے کا کامیاب آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن