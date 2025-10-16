صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

  • ملتان
ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

یونیورسٹی میں ریکارڈ داخلوں کے باعث ہاسٹل کی گنجائش ناکافی، نئی عمارت کی تعمیر سینکڑوں طالبات کو سہولت میسر آئے گی

ملتان (شاہد لودھی سے )ویمن یونیورسٹی ملتان میں بڑھتی ہوئی طالبات کی تعداد کے پیش نظر 600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ اس منصوبے کا پی سی ون تیار کرکے پنجاب حکومت کو منظوری کے لئے ارسال کر دیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق رواں برس ویمن یونیورسٹی ملتان میں ریکارڈ داخلے ہوئے ہیں، جس کے باعث ہاسٹل کی گنجائش ناکافی ہو گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق نئی رہائشی عمارت کی تعمیر سے درجنوں طالبات کو رہائش کی سہولت میسر آئے گی۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے اس موقع پر کہا کہ ملک کی متعدد جامعات داخلوں میں کمی اور مالی بحران کا شکار ہیں، مگر ویمن یونیورسٹی ملتان میں داخلوں میں نمایاں اضافہ والدین کے اعتماد اور معیار تعلیم کا ثبوت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹل کی سہولت محدود ہونے کے باعث والدین اپنی بیٹیوں کو پرائیویٹ رہائش پر بھیجنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اسی ضرورت کے پیش نظر نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے مزید کہا کہ ویمن یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی خواتین کی درسگاہ ہے ، اور یہاں طالبات کو محفوظ، معیاری اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خواتین کے مسائل پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں، اور ہم نے انہیں یونیورسٹی کے دورے کی دعوت بھی دی ہے تاکہ وہ طالبات سے ملاقات کر سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریٹر کراچی پلان پرکام شروع،فریم ورک تیار

عالمی میری ٹائم ڈے پر سیمینار اور تقریب کا انعقاد

نئے صوبے بنانے سے ملکی معیشت فعال ہوگی، ایس ایم تنویر

منعم ظفر اور محمد فاروق کی سراج درانی کے انتقال پر تعزیت

عدالتی حکم کی خلاف ورزی پرافسران کے خلاف کارروائی کا انتباہ

گلے میں پیوست چاقو نکالنے کا کامیاب آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن