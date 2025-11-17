صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہر کالو سیال کے والد کے ایصالِ ثواب کی محفل

  • ملتان
مہر کالو سیال کے والد کے ایصالِ ثواب کی محفل

مونڈکا (نامہ نگار)موضع بیٹ بیت والا میں کسان اتحاد مظفرگڑھ کے ایگزیکٹو ممبر مہر کالو سیال کے والد مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں سماجی، مذہبی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔۔۔

 علامہ محمد سجاد وارثی بھابھہ نے کہا کہ مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا کرنا باعثِ رحمت ہے اور ایسے اجتماعات معاشرتی اخوت و اتحاد کو فروغ دیتے ہیں،غرباء کو کھانا کھلانا صدقہ جاریہ ہے جس سے مرحومین کو روحانی فائدہ پہنچتا ہے ۔ محفل میں احمد علی دریشک، سردار اخلاق احمد خان، بہادر خان پٹھان، مہر خالد، میاں فیض بودلہ، میاں احسان طارق سمیت معززین نے شرکت کی اور مرحوم کے لیے اجتماعی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر