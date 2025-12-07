صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیک مانگنے والوں کیخلاف پولیس کی کارروائی ،8زیر حراست

  • ملتان
بھیک مانگنے والوں کیخلاف پولیس کی کارروائی ،8زیر حراست

ملتان (کرائم رپورٹر)ضلعی پولیس نے شہر میں بھیک مانگنے اور شہریوں کو پریشان کرنے کے الزام میں آٹھ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کرلئے۔۔۔

پولیس کے مطابق مختلف علاقوں میں بھیک مانگنے کی شکایات موصول ہونے پر خصوصی آپریشن کیا گیا جس دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔تھانہ جلیل آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے عاطف، عرفات، احتشام اور واصف نامی ملزموں کو گرفتار کیا جو شہر کے مصروف مقامات پر بھیک مانگ کر شہریوں کو پریشان کر رہے تھے ۔ گلگشت پولیس نے بھی کارروائی کرتے ہوئے ذوالفقار، سلیمان اور سانول کو گرفتار کیا جن کے خلاف مقدمات درج کئے گئے ۔اسی طرح سٹی شجاع آباد پولیس نے ملزم آصف کو گرفتار کیا جو بازار کے علاقے میں بھیک مانگ رہا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے، آئی جی

راولپنڈی:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، 8301گاڑیاں بند

صوبائی وزیر تعلیم ارشد ایوب کا ایبٹ آباد پبلک سکول کا دورہ

گارڈینیا حب میں موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش کا افتتاح

پیرا فورس کمیٹی میں تاجروں کی نمائندگی یقینی بنائینگے، سلمیٰ بٹ

سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی کی حکام کو شفافیت یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل